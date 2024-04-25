Арестован третий фигурант дела отстраненного замминистра обороны Тимура Иванова

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 23 июня третьего фигуранта дела отстраненного от должности замминистра обороны РФ Тимура Иванова – совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина. Бизнесмен обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, действуя в составе организованной группы, оказывал бывшему замминистру обороны, еще одному фигуранту – бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам «услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий».

«Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Фoмин дал показания на Ивaнова.

Накануне Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца Тимура Иванова и Сергея Бородина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оба пробудут под стражей как минимум до 23 июня. По версии следствия, Бородин, будучи другом Иванова, вступил вместе с ним в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Напомним, Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. Вину в получении взятки он не признал.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, сумма взятки, полученной в виде разных услуг Ивановым, может составить более миллиарда рублей. Как отметили собеседники агентства, следствие полагает, что экс-замминистра содействовал в заключении выгодных подрядов, а бизнесмены за эти контракты оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Точная сумма будет определена по итогам экспертизы.

Сегодня также стало известно, что Басманный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. Речь идет о его жене, бывших супругах и пятерых детях.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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