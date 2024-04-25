«Если взял 1 млрд – пусть отдаст 70», – бывший следователь о крупных взяточниках

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову грозит до 15 лет по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Парадокс в том, что по действующей уже 20 лет редакции УК «особо крупной» считается взятка от 1 млн рублей и выше, тогда как сумма взятки, полученной в виде разных услуг Ивановым, по данным ТАСС, может превышать миллиард рублей.

«Новый День» попросил бывшего следователя, а ныне известного адвоката Сергея Колосовского ответить на вопрос – имеет ли смысл инициировать изменения в УК с учетом того, что реальные суммы, фигурирующие в коррупционных делах, за последние годы увеличились в сотни, а то и в тысячи раз.

По мнению эксперта, смысла в изменении закона нет. Колосовский напомнил, что за взятку в особо крупном размере может быть назначено наказание в форме либо лишения свободы на срок до 15 лет, либо штрафа, либо и лишения свободы, и штрафа до 70-кратного размера взятки. «Если действительно обвиняемый получил взятку в 1 млрд, пусть заплатит 60 или 70 млрд рублей. Можно арестовать и изъять имущество. Опыт показывает, что никто особо ничего не прячет. Статья достаточно жесткая. Просто люди привыкли, что человеческая жизнь ничего не стоит, а вообще-то 15 лет – это очень много. Если он никого не убил, не зарезал, это адекватное наказание. А социальную справедливость можно восстановить за счет изъятия имущества», – отметил Колосовский.

Напомним, по действующему УК значительным размером взятки считается сумма от 25 тысяч рублей, крупным – 150 тысяч до 1 млн, особо крупным размером взятки – более 1 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оба пробудут под стражей как минимум до 23 июня. Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. Вину в получении взятки он не признал. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, сумма взятки, полученной в виде разных услуг Ивановым, может составить более миллиарда рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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