Замминистра обороны Тимура Иванова и его сообщника арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного накануне по делу о взяточничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции российской столицы. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Иванову до 23 июня 2024 года. Вместе с ним под арест отправлен еще один фигурант дела – Сергей Бородин. Обоим предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения по этой статье составляет 15 лет, также предусмотрен штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

В пресс-службе столичных судов заявили, что в должности замглавы Минобороны Иванов курировал вопросы строительства и капремонта объектов министерства обороны. «Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», – говорится в сообщении.

Предполагаемый соучастник замминистра обороны – его знаковый Сергей Бородин – тоже пробудет под стражей как минимум до 23 июня. По версии следствия, Бородин, будучи другом Иванова, вступил вместе с ним в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Иванов был задержан вечером 23 апреля. Он был назначен замглавы Минобороны в мае 2016 года, до этого несколько лет возглавлял «Оборонстрой». В Минобороны Иванов, помимо курирования строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, занимался вопросами организации управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Иванова задержали на рабочем месте. По его словам, вину в получении взятки он не признал.

Сумму ущерба по громкому коррупционному делу в Басманном суде не уточнили, пояснив, что она еще устанавливается следствием, пишет Mash.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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