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Пятница, 26 апреля 2024, 10:57 мск

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В Волгоградской области спецслужбы задержали двух террористов

В городе Волжском Волгоградской области задержали двух участников террористической организации. По данным спецслужб, подозреваемые действовали по указанию украинских кураторов.

«Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным Судом РФ проукраинской террористической организации «National-Socialism/White Power» («NS/WP») двух жителей г. Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», – сообщили в ЦОС ФСБ.

Правоохранители установили, что фигуранты осуществили несколько акций «прямого действия» в 2023 году. Так они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также несколько машин, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов.

В ходе обысков изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, взрывные устройства с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации. Задержанные рассказали, что поддерживали связь с главарями терорганиации на территории Украины, получали от них инструкции и планировали совершить теракты в отделе полиции, военкомате и местах массового скопления людей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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