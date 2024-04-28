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Воскресенье, 28 апреля 2024, 19:06 мск

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В Херсонской области погибли двое местных жителей после обстрела ВСУ

В Херсонской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибли двое местных жителей. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте», – уточнил он.

По его словам, обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник Вербного Воскресения, но стали еще ожесточеннее. «Причем по всей нашей 15-км зоне вдоль Днепра», – добавил Алексеенко.

Днепряны, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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