В Херсонской области погибли двое местных жителей после обстрела ВСУ

В Херсонской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибли двое местных жителей. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте», – уточнил он.

По его словам, обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник Вербного Воскресения, но стали еще ожесточеннее. «Причем по всей нашей 15-км зоне вдоль Днепра», – добавил Алексеенко.

Днепряны, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube