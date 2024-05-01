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Среда, 1 мая 2024, 13:10 мск

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В ДНР еще семь мигрантов-нелегалов выдворили за пределы России

Скрин видео в телеграм-канале главы ДНР Дениса Пушилина

В ходе очередного рейда, проведенного Управлением ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардией в Мариуполе и в Тельмановском районе, выявлены иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, семеро из них выдворены за пределы России. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Пушилин добавил, что проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе по итогам рейда к административной ответственности привлечены 20 мигрантов-нелегалов, восемь из которых выдворены за пределы России.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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