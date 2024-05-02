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Четверг, 2 мая 2024, 10:38 мск

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Россиянам назвали признаки слежки через смартфон

Произвольное включение камеры смартфона или запуск приложений могут быть признаками слежки за владельцем со стороны мошенников, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он посоветовал проверять гаджет на слежку с помощью специальных сервисов.

Немкин сообщил, что на слежку через смартфон могут указывать несколько признаков.

«Об этом могут свидетельствовать быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций, например, микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме. Любая «самостоятельная» деятельность смартфона должна вызывать настороженность», – сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Если смартфон уже проявлял излишнюю самостоятельность, его стоит проверить с помощью специальных сервисов. Подобные есть у всех операторов связи, но проверку лучше проводить в присутствии сотрудников салонов сотовой связи.

«В большинстве случаев необходимо просто набрать короткий код и отправить по определенному номеру», – пояснил парламентарий.

Немкин также посоветовал россиянам периодически копировать данные со смартфона в облачный сервис или на внешний диск. Это поможет сохранить важную информацию, если придется сбросить настройки гаджета до заводской установки.

В 2023 году каждый десятый житель России пострадал от действий киберпреступников. Наиболее распространенной формой обмана стало телефонное мошенничество. При этом, злоумышленники часто продают подержанные смартфоны с установленным вредоносным ПО, которое перехватывает личные данные владельца и передают злоумышленникам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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