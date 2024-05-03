ВС РФ разбили очередной «Абрамс» и поразили нефтебазу, снабжающую ВСУ

Подразделения группировки «Центр» уничтожили очередной американский танк «Абрамс» в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Также ВС РФ поразили нефтебазу «Баловное» в Николаевской области, с которой шло снабжение топливом ВСУ, уничтожили радиолокатор с двумя пусковыми установками ЗРК С-300, а также немецкий комплекс ПВО IRIS-T. Всего за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 102 районах. Украинские войска потеряли в совокупности до 1220 военнослужащих и десятки единиц военной техники, автомобилей и артиллерийских установок.

Ранее сообщалось об уничтожении шести танков «Абрамс» на Авдеевском направлении. Почти все машины были выведены из строя с помощью беспилотников. Один из подбитых американских танков представлен на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве. Напомним, США передали Украине 31 танк «Абрамс».

Российские военные в течение суток продолжили продвижение вперед, занимая более выгодные рубежи практически на всех направлениях спецоперации. По данным ведомства, бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили десять контратак штурмовых групп шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям противника у Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки. Помимо «Абрамса», ВСУ потеряли до 360 боевиков, две БМП, две боевые бронемашины, пять пикапов, САУ М109 «Paladin» производства США, самоходную пушку «DANA М2» чешского производства, гаубицу «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Также отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР. ВСУ лишились до 355 боевиков и двух автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты САУ «Krab» польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица М198 производства США, САУ «Акация», гаубица Д-30, два орудия М119 производства США, гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противникам в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка в ДНР. В ходе боевых действий было уничтожено до 340 украинских боевиков, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, гаубица Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Вместе с тем бойцы из группировки войск «Восток» продвинулись на более выгодные рубежи, нанесли удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка в ДНР и отразили три контратаки противника под Урожайным (ДНР). Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, два автомобиля и гаубица М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник лишился до 30 боевиков, трех автомобилей, САУ М109 «Paladin» и гаубицы М777 производства США.

Силы ПВО за сутки сбили 40 украинских беспилотников и три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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