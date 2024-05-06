Украинские дроны атаковали несколько сёл под Белгородом

Украинские FPV-дроны в понедельник атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.

В селе Щетиновка атаке подвергся движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна.

В селе Отрадное дрон ударил по локомотиву передвижной лаборатории. Пострадавших нет, но осколками посечен вагон. Еще одна вражеская атака зафиксирована в селе Чайки – дрон нанес удар по легковому автомобилю, никто не пострадал.

Напомним, утром 6 мая ВСУ дважды атаковали транспортные средства с помощью дронов-камикадзе на дороге в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области. При ударе по двум автобусам с рабочими свинокомплекса и по легковушке, по последним данным, погибли семь человек, еще 40 пострадали, 30 из них госпитализированы.

Позже дрон ВСУ атаковал легковую машину, мужчина получил осколочное ранение ноги.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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