ПВО сбила украинский дрон над Белгородщиной

Система ПВО сорвала украинскую атаку на территорию Российской Федерации. Запущенный ВСУ беспилотник сбит над Белгородской областью.

«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне киевский режим неоднократно атаковал регион с помощью дронов-камикадзе. Утром под удар попали два автобуса с рабочими местного предприятия, днем атака пришлась на несколько сел.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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