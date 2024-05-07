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Вторник, 7 мая 2024, 15:47 мск

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На курорте в Турции скончался российский турист

В турецкой Аланье скончался турист из России. Об этом сообщает Gazete Alanya.

По данным издания, инцидент произошел в районе Авсаллар. 57-летний россиянин находился на отдыхе с семьей. Ему стало плохо в отеле, супруга вызвала скорую. Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли ему помочь, он скончался.

В настоящее время тело россиянина находится в морге Института судебной медицины Антальи. В ходе вскрытия будет установлена причина смерти.

Полиция проводит расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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