На курорте в Турции скончался российский турист

В турецкой Аланье скончался турист из России. Об этом сообщает Gazete Alanya.
По данным издания, инцидент произошел в районе Авсаллар. 57-летний россиянин находился на отдыхе с семьей. Ему стало плохо в отеле, супруга вызвала скорую. Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли ему помочь, он скончался.
В настоящее время тело россиянина находится в морге Института судебной медицины Антальи. В ходе вскрытия будет установлена причина смерти.
Полиция проводит расследование.
Анкара, Зоя Осколкова
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