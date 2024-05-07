Верховный суд отказался смягчать приговор массовому убийце из Пермского вуза

Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу Тимура Бекмансурова, получившего пожизненный срок за массовое убийство в Пермском госуниверситете.

Нападавший посчитал приговор слишком суровым и в конце января пожаловался в ВС России. По итогам рассмотрения жалобы приговор оставили в силе.

«Приговор Пермского краевого суда оставить без изменений. Кассационную жалобу – без удовлетворения», – цитируют решение суда «Известия».

Первокурсник Бекмансуров 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шесть человек погибли, более 40 пострадали. Сам нападавший во время задержания был ранен и лишился ноги. В конце 2022 года суд признал его виновным в убийстве и покушении на убийство, посягательстве на жизнь полицейского, повреждении чужого имущества. Приговором Бекмансурову назначено пожизненное наказание с возможностью УДО через 25 лет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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