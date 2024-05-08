Число жертв атаки дронов ВСУ в Белгородской области выросло до 8

До восьми увеличилось число погибших при атаке дронами ВСУ автобусов с сотрудниками свинокомплекса в Борисовском районе Белгородской области 6 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения.

Гладков уточнил, что в медучреждениях региона остаются 33 пострадавших, в том числе трое детей.

«Состояние четверых раненых оценивается как тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Наши врачи на связи со специалистами из федерального центра», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, 11 человек выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, утром 6 мая дроны-камикадзе ВСУ атаковали два микроавтобуса «Газель» с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье» и легковой автомобиль на дороге в районе села Березовка. Изначально сообщалось о шести погибших и 35 раненых. Позднее стало известно, что погибли семь человек.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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