В результате ночного обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате ночного обстрела со стороны Украины. Кроме того, система противовоздушной перехватила беспилотники над Брянской и Курской областями.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате воздушной атаки пострадали семь взрослых и один ребенок. «Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Белгороде к данному моменту известно о разрушениях в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме, повреждения получили 37 транспортных средств. В поселке Дубовое повреждены кровли в четырех жилых домовладениях, а также три автомобиля.

Главы Курской и Брянской областей отметили, что в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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