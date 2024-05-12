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Воскресенье, 12 мая 2024, 13:45 мск

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ВСУ атаковали Белгородскую область ещё одним беспилотником

Архив, фото: Минобороны РФ

Сегодня около 12.30 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам в Белгородской области.

Как сообщило министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.

Ранее сегодня министерство обороны РФ раскрыло данные о новом украинском обстреле Белгорода, в результате чего была разрушена многоэтажка. Как говорится в сообщении ведомства, около 11:40 мск в общей сложности было выпущено 12 ракет.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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