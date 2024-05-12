Погибшие пока не обнаружены: после сегодняшних обстрелов ВСУ в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей

Сегодня в результате варварского обстрела Белгорода со стороны вооруженных формирований Украины пострадали 19 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибшие после обрушения подъезда жилой многоэтажки пока не обнаружены.

«Обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей», – сообщил глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Гладков заверил, что все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение. «Ситуацию с ранеными контролирует и.о.министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется – все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники. Погибшие пока не обнаружены!» – уточнил он.

Губернатор также отметил, что на месте ЧП работают бригады МСЧ в полном объеме. Произведено оцепление территории. Под руководством Министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности.

Что касается других разрушений, то в Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. «В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало 7 частных жилых домовладений, один многоквартирный дом, одна надворная постройка, 2 коммерческих объекта, линия электропередачи и 7 автомобилей, в селе Таврово – 3 частных домовладения, 3 автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое – один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый – один автомобиль. Информация о последствиях уточняется», – пояснил Гладков.

Напомним, ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания. По предварительным данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на источники, пострадали до 17 человек. Под завалами могут находиться люди.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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