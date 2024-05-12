Из-под завалов многоэтажки в Белгороде извлечены тела шести погибших

Спасатели извлекли из-под завалов тела шести погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после ракетной атаки ВСУ. Об этом говорится в официальном сообщении МЧС.

В то же время, как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали живого мужчину. «Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Ещё шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение», – уточнил Гладков.

Напомним, ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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