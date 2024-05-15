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Среда, 15 мая 2024, 09:55 мск

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На Бали россиянину грозит расстрел за организацию нарколаборатории

На Бали задержали россиянина за производство и распространение наркотиков. По законам Индонезии, за подобные преступления обвиняемому может грозить смертная казнь.

По данным правоохранительных органов Бали, гражданин России, два украинца и один местный житель организовали нарколабораторию на вилле в Чангу. Предполагается, что украинцы занимались производством, россиянин отвечал за дистрибьюцию, а индонезиец был посредником и владельцем счета местного наркобарона.

В доме была организована специальная «бункерная комната» с необходимой вентиляцией и звукоизоляцией. Запрещенные вещества распространяли через наркошоп в даркнете. Во время обыска на вилле полицейские изъяли 10 кг марихуаны, 6 кг метамфетамина и по 0,5 кг мефедрона, гашиша и кокаина.

Задержанные рассказали, что научились изготавливать наркотики в интернете, а необходимые составляющие заказывали из Китая и Румынии. Все четверо находятся под арестом, им грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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