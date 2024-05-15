В Удмуртии из нарколаборатории изъяли почти 20 кг мефедрона

В Удмуртии пресекли деятельность нарколаборатории, запрещенные вещества из которой распространяли и в другие регионы. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.

«Обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон) массой 18,998 кг, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Правоохранители задержали двоих местных жителей, обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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