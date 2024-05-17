Над территорией России за ночь обезвредили 102 украинских дрона

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили 102 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Над Крымом дежурными средствами ПВО сбит 51 дрон, над Краснодарским краем – 44. В Черном море морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Еще шесть БПЛА нейтрализованы в Белгородской области и один – в Курской области.

Как сообщал «Новый День», в Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на подстанцию «Севастополь», что привело к отключению электроэнергии в части города. Восстановительные работы на подстанции продлятся около суток.

По данным оперштаба Краснодарского края, более 10 беспилотников были подавлены системой ПВО над Новороссийском. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Туапсе из-за падения дрона произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. К 6:15 утра возгорание локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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