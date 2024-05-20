Вылетевшие в Иран самолеты Ил-76 МЧС возвращаются в Россию

Вылетевшие в Иран для оказания помощи в поисках потерпевшего крушение вертолета иранского президента два самолета Ил-76 МЧС России возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Первый транспортник вылетел в Тебриз сегодня около 04:00 мск, второй спецборт направился в Исламскую республику спустя полтора часа. В состав сводной группировки вошли 47 спасателей из отряда «Центроспас» и центра «Лидер», три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.

Специалисты МЧС отправились в Иран по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщали СМИ, вечером 19 мая он провел встречу с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, руководителем МЧС Александром Куренковым и советником президента Игорем Левитиным. На встрече также присутствовал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая неподалеку от границы с Азербайджаном. Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников летали в приграничную территорию на открытие новой дамбы. Все они погибли. Тела жертв авиакатастрофы направлены в Тебриз, поисковая операция завершена, сообщило иранское общество Красного Полумесяца.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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