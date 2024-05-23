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Четверг, 23 мая 2024, 10:26 мск

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Средства ПВО сбили 38 объектов над Белгородской областью

Архив. Фото: t.me/vvgladkov

Минувшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область. В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили 38 объектов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», тридцать два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Вампир» и три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки повреждена инфраструктура и жилые здания. «По предварительным данным, пострадавших нет», – написала глава региона в своем телеграм-канале.

В Белгороде снаряды попали по территории двух детских лагерей, повреждена хозпостройка и поле на стадионе. Кроме того, загорелась сухая трава на площади 50 кв.м.

В селе Таврово в трех домах выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы, повреждения получил один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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