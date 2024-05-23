ВСУ атаковали сельхозтехнику в Брянской области: ранен тракторист

Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях.

«В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Трактор, атакованный дроном, значительно поврежден», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил Богомаз.

Брянск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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