российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2024, 12:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали сельхозтехнику в Брянской области: ранен тракторист

Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях.

«В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Трактор, атакованный дроном, значительно поврежден», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил Богомаз.

Брянск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Берлин не собирается передавать Киеву блокированные российские активы / СМИ: Зеленский* планирует на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии просить оружие / Госдеп не поддерживает удары Украины по территории России, Киев сам должен принять соответствующее решение / В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека / Спикер Палаты представителей США «разрешил» Киеву бить американским оружием вглубь России / Председатель украинского парламента назвал «гнидами» всех, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского* / На Украине может остановиться титановое производство из-за закона о мобилизации / На Украине начали освобождать заключенных для их участия в боевых действиях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,