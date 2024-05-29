Прокуратура организовала проверку инцидента с унизительным досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Прокуратура Воронежской области начала проверку после публикаций об унизительном досмотре школьниц перед Единым госэкзаменом в региональном центре.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщал «Новый День», скандальный инцидент произошел в средней школе № 62 г. Воронежа. По данным местных телеграм-каналов, старшеклассниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ. Дети проходили через рамку металлодетектора, тех, кто не прошел, досматривали. Девочки пожаловались, что им пришлось снимать нижнее белье, так как металлоискатель срабатывал на косточки бюстгалтеров, металлические пуговицы и бижутерию.

В Госдуме резко отреагировали на этот инцидент, назвав случившееся безобразием, идиотизмом и издевательством.

Воронеж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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