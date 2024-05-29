«Издевательство и идиотизм…» В Госдуме резко отреагировали на безобразие с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже

В Госдуме жестко отреагировали на вопиющее ЧП в Воронеже, где школьниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей Единого госэкзамена (ЕГЭ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты назвали этот случай издевательством и идиотизмом и вновь призвали вообще отменить ЕГЭ.

В частности, глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал воронежкий случай «вопиющим». «ЕГЭ всех измучило, и родителей, и учащихся или тех, кто собирается поступать, и преподавателей. И ещё вытаскивает деньги из карманов родителей для подготовки к ЕГЭ… Мы сейчас доведем все до того, что у нас ЕГЭ будут, наверно, в аэропорту в стерильной зоне принимать, на рентген будут отправлять детей. Но это всё психологическая травма. Зачем это все делается?» – сказал он, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«И так у нас повышенный спрос на препараты – различные седативные, успокоительные в момент подготовки и сдачи ЕГЭ. Зачем мы мучаем и травмируем нашу молодежь? ЕГЭ (надо) запретить как вредный инструмент и вернуться к классической системе оценки знаний», – подчеркнул Нилов.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов со своей стороны расценил инцидент как издевательство над детьми и обратил внимание на демографическую сторону проблемы.

«Хватит кошмарить наших детей! Хватит заниматься идиотизмом в виде ЕГЭ и ОГЭ… 11-классниц заставили раздеться, снять белье, вынимать металлические застежки. Детей с брекетами час не пускали на экзамен, остальные сдавали, а они стояли ждали, спустя час только их запустили», – констатировал он.

«Пора прекращать издеваться над нашими детьми. Ничто не стоит здоровья детей. Если мы, с одной стороны, говорим о решении демографической проблемы, а с другой стороны, мы гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни. Надо прекращать это безобразие», – заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ. При этом рабочая группа государственной экзаменационной комиссии не нашла нарушений после просмотра видео с камер наблюдения.

Москва, Мария Соколова

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