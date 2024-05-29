В Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье перед ЕГЭ

В Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей Единого государственного экзамена. Рабочая группа государственной экзаменационной комиссии не нашла нарушений после просмотра видео с камер наблюдения. В Госдуме собираются провести дополнительную проверку.

Как сообщили воронежские телеграм-каналы, инцидент произошел в школе №62 перед ЕГЭ по русскому языку. Дети проходили через рамку металлодетектора, тех, кто не прошел, досматривали. Девочки пожаловались, что им пришлось снимать нижнее белье, так как металлоискатель срабатывал на косточки бюстгалтеров, металлические пуговицы и бижутерию.

Служебное расследование не выявило нарушений этических норм, сообщили в областном правительстве. Там отметили, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер. Не зафиксировано случаев прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам, осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно и с привлечением охранника женского пола.

«Конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 9.50 вход в ППЭ был завершен, все участники размещены в аудиториях», – говорится в сообщении.

На инцидент обратили внимание в Госдуме, передает телеграм-канал «Shot». По словам председателя Комитета по просвещению Ольги Казаковой, вся история требует дополнительной проверки, однако произошедшее – безобразие и нарушение прав школьников. Если же подтвердится, что школьниц заставляли раздеваться и снимать нижнее белье, то сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности. «Если там даже кого-то заставили раздеться, то это уже правонарушение, а может, и преступление», – добавила Казакова.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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