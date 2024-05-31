Американский адмирал арестован за взятку

Министерство юстиции США в пятницу, 31 мая, сообщило об аресте по делу о взяточничестве экс-командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Минюста США, выполняющего функции генеральной прокуратуры, говорится: «Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению во взяточничестве. …Адмирал ВМС США в отставке и два предпринимателя задержаны в пятницу, 31 мая, по уголовным обвинениям, связанными с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта. В случае признания виновным Роберту Берку грозит до 30 лет, а двум его предполагаемым пособникам – до 20 лет тюремного заключения».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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