Из-за инцидента между станциями московского метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» было эвакуировано более 170 человек

Оперативные службы Москвы вечером в пятницу, 31 мая, сообщили, что в результате инцидента между станциями метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» спасатели эвакуировали 171 человека, в том числе 12 детей, – сообщают СМИ.

В сообщении столичных оперативных служб говорится: «В результате инцидента в московском метрополитене были эвакуированы 171 человек, среди которых 12 детей».

В свою очередь, Дептранс Москвы сообщил о эвакуации всех пассажиров пострадавшего состава метро. В Telegram-канале ведомства говорится: «Всех пассажиров из поезда сотрудники вывели на станцию. Их безопасности ничего не угрожает. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме. Проводятся работы над скорейшим восстановлением движения на участке Сокольнической линии. Пострадавших в результате происшествия – нет».

Как сообщают СМИ, вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы КМ от станции «Парк Культуры» до станции «Университет»

По состоянию на 23:31 мск. в Telegram-канале Дептранса сообщается: «Работы на участке завершены, начинаем вводить движение в график. Приносим извинения за неудобства и благодарим наших пассажиров за терпение.В ближайшее время движение по всей Сокольнической линии будет введено в график»

Спустя буквально 14 минут в ведомстве заявили, что «Сокольническая линия работает в штатном режиме».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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