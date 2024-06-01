Семь сел в Белгородской и Брянской областях остались без света после обстрелов ВСУ

Шесть сел Белгородской области и одно в Брянской остались без света из-за обстрела с украинской стороны. Никто из мирных жителей не ранен.

Украинские боевики повредили ЛЭП в селе Графовка Краснояружского района. Без света остались шесть поселений: поселок Прилесье, села Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховк, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО: сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заверил, что мирные граждане не пострадали в результате атак ВСУ. Прилетевший в регион украинский беспилотник самолетного типа система ПВО сбила над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет.

«Украинские террористы совершили обстрел села Лемешовка Севского района. Пострадавших нет, повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение», – перечислил губернатор в своем блоге.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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