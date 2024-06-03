Хабаровчанина поймали на работе на разведку Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по делу о шпионаже. Россиянин хотел перейти на сторону противника и вызвался работать на разведку Украины, следует из заявления ведомства.

По данным ФСБ, 35-летний хабаровчанин был не согласен с решением руководства РФ о проведении СВО и решил перейти на сторону противника. Он связался с Главным управлением разведки министерства обороны Украины с помощью сети Интернет.

«Желая перейти на строну противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ», – цитируют сообщение ведомства «Известия».

Возбуждено уголовное дело о шпионаже по ст. 275.1 УК РФ. Подозреваемого арестовали на время расследования.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Владивостока по подозрению в шпионаже в интересах украинской разведки. Мужчина сам вышел на украинские спецслужбы после начала СВО.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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