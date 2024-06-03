В КБР иномарка насмерть сбила мужчину с двумя детьми

Иномарка насмерть сбила трех человек на пешеходном переходе и врезалась в другую легковушку в Нальчике. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследованием которого заинтересовался председатель ведомства.

По данным ГАИ Кабардино-Балкарской Республики, около 19:00 часов 2 июня иномарка сбила мужчину с двумя малолетними детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего машина врезалась в идущий навстречу автомобиль «ВАЗ-2107».

В результате пешеходы погибли на месте, еще два человека пострадали: водитель отечественной легковушки и пассажирка иномарки. В прокуратуре республики уточнили, что оба водителя получили травмы, и общее число пострадавших – три человека. Пострадавших отвезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК Ф (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Председатель СКР поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СКР.

В Екатеринбурге легковая машина сбила пешехода, который шел по проезжей части. Пострадавший умер на месте, а водитель скрылся с места ДТП.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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