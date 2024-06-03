Житель Забайкалья во время ссоры с женой зарубил участкового

Житель города Хилок Забайкальского края насмерть зарубил участкового, который прибыл разнимать скандалящих супругов. Подозреваемый сбежал с места преступления, но сотрудники полиции и Росгвардии нашли его и задержали.

По данным краевого управления МВД, вечером 2 июня участковый Бизяев получил сообщение о семейном скандале в селе Смоленка. Приехав на место, он пытался утихомирить супругов и разобраться в ситуации. Внезапно скандаливший мужчина бросился на участкового с топором и нанес ему несколько ран.

Тело сотрудника нашли утром 3 июня в машине, находившейся в городе Хилок. 38-летнего подозреваемого задержали в том же городе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Прокуратура Забайкальского края взяла на контроль ход и результаты расследования.

В Хакасии наряд полиции выехал после сообщения о нарушении порядка, и дебошир выстрелил и попал одному из сотрудников в живот.

Хилок, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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