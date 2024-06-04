Киевские боевики обстреляли Херсонскую область

Украинкие боевики обстреляли несколько населённых пунктов в Новокаховском округе Херсонской области. Мирные жители не погибли, но пострадал как минимум один человек, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в городе Таврийск, еще один автомобиль поврежден в поселке Днепряны. Оба водителя выжили.

«Автомобиль скорой помощи полностью сгорел, но водитель выжил. В Днепрянах из-за обстрела противника пострадал автомобиль местного жителя, обошлось без жертв», – написал губернатор в своем блоге.

Сальдо подчеркнул, что удары по машинам скорой помощи стали фирменным почерком киевских террористов. Но эти атаки не смогут подорвать работу региональной системы здравоохранения.

Во время обстрела села Каиры в Херсонской области погиб мирный житель.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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