Водитель автобуса пострадал при атаке беспилотника под Белгородом

В Белгородской области мужчина был контужен при атаке дронов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Байцуры беспилотником атакован служебный автобус сельскохозяйственного предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находился водитель. Мужчину с контузией бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Борисовка. Повреждены крыша хозпостройки и легковой автомобиль.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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