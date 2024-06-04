На Таймыре самолет выкатился за ВПП

Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон Красноярского края. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет Ан-26 авиакомпании «КрасАвиа» прилетел на Таймыр из Норильска. Борт совершал нерегулярный чартерный рейс с 23 пассажирами.

«Сегодня около 16 часов местного времени в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района после посадки воздушного судна допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – пояснили в прокуратуре.

О пострадавших не сообщается. Ведомство проверяет обстоятельства инцидента.

Начале апреля самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП после посадки в Светлогорске Красноярского края.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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