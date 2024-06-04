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Вторник, 4 июня 2024, 17:32 мск

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Атака украинских дронов оставила без света 14 населенных пунктов в Белгородской области

Сегодня в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дронов без электроснабжения 14 населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате атаки есть повреждения на линиях водо- и электроснабжения. Без электроэнергии временно остаются абоненты 14 населенных пунктов», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Речь идет о с.Болдыревка, с.Головино, с.Салтыково, с.Варваровка, п.Малиновка, п.Октябрьский, с.Отрадное, с.Бехлевка, с.Толоконное, с.Петровка, с.Нехотеевка, с.Соловьевка, с.Новая Деревня и часть абонентов п.Политотдельский.

«Также произошло возгорание сухой травы, пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», – добавил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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