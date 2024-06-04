ВСУ нанесли удар по штабу восстановления жилья в Белгородской области: ранены двое местных жителей

Сегодня вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, уточнив, что ранения получили двое мирных жителей.

По его словам, штаб был открыт специально для местных жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. «В момент атаки в штабе активно шла работа: в нем находились мирные жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам жилья, выплат, оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского городского округа, представители областных министерств и члены правительства», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. «Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили до Грайворонской ЦРБ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава региона.

«В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. Оперативные службы работают на месте», – добавил он.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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