Человек пропал без вести при опрокидывании буксира в Карском море

Буксир опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря. Один член экипажа пропал без вести, остальных удалось эвакуировать, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП случилось около 20:00 по местному времени 4 июня в Красноярском крае с судном ООО «СП Терминал».

«В результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал». Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один числится пропавшим без вести. На месте происшествия проводятся спасательные мероприятия», – говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Транспортная прокуратура проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности плавания.

У берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер с химикатами. Без вести пропали 11 членов экипажа: двое граждан Южной Кореи, восемь индонезийцев и один гражданин КНР.

Норильск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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