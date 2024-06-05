Число лесных пожаров в Забайкалье удвоилось

Число лестных пожаров в Забайкальском крае удвоилось за двое суток, а в Бурятии выросло в полтора раза, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Всего в стране зарегистрированы 426 природных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«На полночь по московскому времени 5 июня на территории РФ действовало 128 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 162 710 га. 56 пожаров на землях лесного фонда на 81 071 га в Забайкальском крае. 16 пожаров на землях лесного фонда на 35 820 га в Республике Бурятия», – говорится в сообщении «Авиалесоохраны».

Сотрудники МЧС заняты на тушении 57 лесных пожаров на 87,2 тыс. га в Забайкалье и 16 лесных пожаров на 35,8 тыс. га в Бурятии. С возгораниями борются более 1500 специалистов и почти 250 единиц техники, привлечена авиация МЧС России. С помощью космического мониторинга за сутки зарегистрированы 543 термические точки, из них 426 – природные пожары, пояснили в министерстве.

3 июня режим ЧС федерального значения введен в Бурятии и Забайкальском крае, где было зарегистрировано 27 и 10 лесных пожаров соответственно.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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