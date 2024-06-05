ФСБ нашла оборудованный в 2014 году схрон с оружием в ДНР

Сотрудники ФСБ и контрразведки Центрального военного округа нашли схрон с оружием и боеприпасами в Артемовском районе Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, тайник был оборудован в 2014 году украинскими силовиками.

«Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса», – приводит сообщение ФСБ ТАСС.

В схроне изъяли около 190 пистолетов, 20 автоматов и почти 20 тыс. патронов. Все оружие проверят и после обслуживания передадут на нужды подразделений Минобороны РФ.

В Авдеевке спецслужбы нашли несколько заминированных схронов ВСУ, оставленных боевиками при отступлении. Из тайников изъяли 33 кг тротила, более 200 ручных гранат и более 20 тыс. патронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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