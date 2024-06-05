Житель Адыгеи до смерти избил трехлетнюю дочь

Житель Адыгейска избил недавно возвращенную в семью трехлетнюю дочь, отчего девочка умерла. Возбуждено уголовное дело, следователи дадут оценку бездействию матери ребенка и органов опеки.

В марте 2024 года девочку вернули в семью из социального учреждения. 30 мая отец так избил ребенка, что наступила смерть. Подозреваемого задержали в тот же день, а 31 мая суд арестовал его на время расследования.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе следствия будет дана правовая оценка бездействию матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца и не обратилась в правоохранительные органы, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики», – сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Адыгея.

Глава ведомства поручил представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Жительница ХМАО-Югры в пьяном состоянии избила годовалого сына до смерти.

Адыгейск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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