В Воронеже трехлетние близнецы выпали из окна пятого этажа

В Воронеже два трехлетних ребенка выпали из окна пятого этажа. Детей госпитализировали. СКР проводит доследственную проверку.
Инцидент произошел в Левобережном районе города. Близнецы выпали из окна пятого этажа общежития.
«С полученными телесными повреждениями дети доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в региональном управлении СКР.
На месте работают следователи, опрашиваются родственники и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Воронеж, Зоя Осколкова
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