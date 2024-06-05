Суд приговорил украинского шпиона к 13 годам в колонии строгого режима

Суд в Херсонской области приговорил местного жителя к 13 годам в колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал это дело уроком для тех, кто пытается выйти на связь с украинскими спецслужбами.

Напомним, в августе 2023 года в Херсонской области задержали 54-летнего командира отряда территориальной обороны ВСУ. Он по заданию Киева собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и техники ВС РФ.

Обвинение доказало, что с марта по ноябрь 2022 года подсудимый находился в Херсонской области и передавал противнику информацию о местах нахождения российских солдат и военной техники, работниках военно-гражданской администрации.

Херсонский областной суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

«Надеюсь, это дело станет показательным уроком для тех, кто ещё не понял: деятельность во вред России будет сурово наказана. Не слушайте россказни хитрых манипуляторов, которые просто используют вас в собственных интересах», – предупредил губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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