Из Бразилии в РФ экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

Из Бразилии экстрадировали гражданина РФ, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилия экстрадирован россиянин Денис Асфандьяров. Ему инкриминируется мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Как установили следователи, обвиняемый с 2017 по 2018 год занимал должность коммерческого директора ООО. Он сговорился с гендиректором фирмы и подписал контракты с двумя компаниями на поставку им строительно-отделочных материалов. За это он получил 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.

Фигурант не выполнил обязательства. Ущерб от его деятельности составил более 67 млн рублей. После возбуждения уголовного дела Асфандьярова отправили под домашний арест, но он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

Благодаря задействованию каналов Интерпола в 2023 году разыскиваемый был задержан на территории Бразилии. Сегодня он вылетел в сопровождении российских правоохранительных органов из Сан-Паулу в Москву транзитом через Турцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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