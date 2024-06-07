Под Белгородом в результате атаки дрона-камикадзе погибла женщина

В Белгородской области один человек погиб и еще двое пострадали в результате атаки дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ атаковали автомобиль, выезжающий из села Новопетровка Валуйского городского округа. В машине находилась семья – супруги и их взрослая дочь.
«Случилось самое страшное – дочь погибла. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Двоих пострадавших госпитализировали. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены – множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки.
«Выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким погибшей», – добавил Гладков.
Белгородская область, Зоя Осколкова
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