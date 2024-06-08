Система ПВО сбила 25 украинских дронов над семью регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 25 беспилотников, запущенных с территории Украины. Также в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Девять дронов сбили над Крымом, шесть – в небе над Краснодарским краем, по три – над территорией Астраханской и Белгородской областей, два – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской областями.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube