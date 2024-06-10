ПВО обезвредила 12 украинских дронов над Брянской и Курской областями

Российская ПВО обезвредила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью, еще восемь аппаратов – над Курской областью. В Брянской области последствий атаки на земле не было, в Курской повреждены два административных здания.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона сбиты в ночное время над Навлинским районом, один утром 10 июня над Брянским районом, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз в телеграм-канале.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о повреждении двух администратиных зданий в результате атаки дронами разных типов. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидированы и обезврежены восемь беспилотников.

«Вечером и ночью ВСУ использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. Повреждено два административных здания: в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем блоге.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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