Парашютист погиб во время учебного прыжка в Ленобласти

Мужчина разбился во время учебного прыжка с парашютом в деревне Путилово Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Днем 9 июня семь человек совершали учебно-тренировочный прыжок из самолета АН-28. У одного из них основной парашют закрутился во время раскрытия, а запасной мужчина сообразил раскрыть слишком поздно.
«Мужчина получил смертельные травмы, ударившись о землю. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ», – рассказали в Западном МСУ на транспорте Следственного комитета РФ.
Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.
11 военных из США, Венгрии и Италии пострадали во время прыжка с парашютом на учениях в шведском Скиллингарде.
Путилово, Наталья Рязанова
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