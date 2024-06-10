Парашютист погиб во время учебного прыжка в Ленобласти

Мужчина разбился во время учебного прыжка с парашютом в деревне Путилово Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Днем 9 июня семь человек совершали учебно-тренировочный прыжок из самолета АН-28. У одного из них основной парашют закрутился во время раскрытия, а запасной мужчина сообразил раскрыть слишком поздно.

«Мужчина получил смертельные травмы, ударившись о землю. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ», – рассказали в Западном МСУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

11 военных из США, Венгрии и Италии пострадали во время прыжка с парашютом на учениях в шведском Скиллингарде.

Путилово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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