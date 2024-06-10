Женщина убита во время обстрела Запорожской области

ВСУ убили жительницу города Пологи во время вечерного обстрела Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Вчера вечером зафиксирован террористический обстрел города Пологи, ВСУ ударили по частному сектору города. От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Оперативные службы работают на месте происшествия, ликвидируют последствий обстрела.

Ранее пятилетний ребенок умер после ранений, полученных в результате обстрела запорожского села Новозлатополь с украинской стороны. Еще 11 человек получили ранения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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