Раненый при обстреле пятилетний ребенок умер в Запорожье

Пятилетний ребенок умер в результате обстрела запорожского села Новозлатополь с украинской стороны. Еще 11 человек получили ранения, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате вчерашнего артобстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Балицкий заверил, что семье погибшего ребенка окажут всю возможную помощь. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обстрела мирных граждан РФ с украинской стороны, в том числе в связи с атакой на Новозлатополь.

Предметом расследования также станет ранение трех взрослых и ребенка в Старомихайловке ДНР, двух взрослых и подростка в Еленовке, трех взрослых в Шебекино. Также следователи возбудили уголовное дело после ранения женщины в Луганском в результате детонации взрывоопасного предмета, пояснили в СКР.

Накануне три работника сельхозпредприятия пострадали в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино Белгородской области.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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